南昌挑戰賽》莊吉生補賽氣走澳洲第2種子 笑納遲來的4強門票

莊吉生。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金7.5萬美元（約239萬台幣）加住宿的中國，旅美台將莊吉生無愧為寶島最後希望，單打8強補賽加足馬力，從次盤5：2開始與對方各下1局，最終7：6（7：4）、6：3爆冷氣走澳洲第2種子湯普森（Jordan Thompson），笑納遲來的4強門票。

美國轉籍回台的莊吉生，目前世界男單排名153，此行2連勝勇闖8強，也是倖存的唯一台將，中秋佳節Jason更強力壓制來自南半球、現排93的22歲勁敵。怎奈此役好事多磨，昨日開賽Jason只打2局，就因下雨中斷，好不容易苦等2小時後再戰，台將歷經搶7拿下首盤，次盤也率先破發取得領先，不過5：2聽牌時，接連錯過2個賽末點，偏偏當地再度下起大雨，加上天色過晚，大會決定延賽至今日再戰。延續昨天領先氣勢，莊吉生雖讓對方保發，關鍵第9局又化解3個被破發點，最終直落2鎖定勝利。

莊吉生今日得趕場2連戰，8強補賽獲勝後，4強對手將是南韓第2種子鄭泫對決斯洛維尼亞卡夫契維奇（Blaz Kavcic） 的勝方。