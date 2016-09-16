MLB》隱瞞球員傷勢再交易 教士總管遭停權30天

教士總管裴勒。（取自SB Nation）

〔記者粘藐云／綜合報導〕大聯盟今宣布，將停止教士隊總經理裴勒（A.J. Preller）的工作權30天，並且這段期間將不支付薪水，而這項懲處主要是因為裴勒過去在多次交易中，隱瞞選手傷勢，尤其針對7月時，教士左投波梅蘭茲（Drew Pomeranz）交易至紅襪一案。

教士在與紅襪的交易案中，以先發左投波梅蘭茲換得紅襪新秀投手埃斯皮諾薩（Anderson Espinoza），不過在這之後，紅襪發現教士似乎在波梅蘭茲的醫療報告上動了手腳，刻意隱瞞傷勢，並向大聯盟反映，最後聯盟宣布將暫停裴勒工作權，且不支薪30天。

而這也非教士第一次在交易案中出現問題，教士近期也曾與馬林魚進行交易，教士將凱許納（Andrew Cashner）與瑞伊（Colin Rea）送到馬林魚，並換得投手柯薩特（Jarred Cosart）、卡斯提歐（Luis Castillo）及小聯盟一壘手奈勒（Josh Naylor），但隨後瑞伊在馬林魚一次先發後，手肘出現傷勢，且在8月動手術，馬林魚也決定將瑞伊「退貨」，換回卡斯提歐。

外媒報導，教士內部人員透露，當時他們製作了兩份醫療報告，一份為球隊內部使用，一份是對外的，主要目的為了取得更有利的交易籌碼。

懲處公布後，裴勒表示，一切關於醫療報告的問題他將負起全責，但他也強調他與其他工作人員並非刻意隱瞞醫療報告，也未忽視大聯盟的任何規定，「我接受這30天的懲罰，這次的事件也讓我上了一課」。

波梅蘭茲被交易到紅襪。（美聯社）

瑞伊在馬林魚先發一場就被退貨。（法新社）