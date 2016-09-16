MLB》奎托完投勝紅雀 小熊非自力分區封王

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天在主場以4：5敗給釀酒人，無法在家自行封王，幸虧靠著巨人王牌奎托（Johnny Cueto）完投9局飆7K，率隊以6：2擊敗紅雀，小熊在國聯中區的魔術數字歸零，順利封王。

小熊前6局與釀酒人呈現3：3的僵局，直到7局上半釀酒人簡尼特（Schooter Gennett）在一二壘有人時擊出適時的左外野二壘安打，打回2分，終場釀酒人就以5：4險勝小熊，讓小熊無法自力封王。

不過，若是同區第二的紅雀輸球，小熊仍能順利封王，今天作客巨人，兩隊皆派出王牌投手應戰，紅雀先發投手韋恩萊特（Adam Wainwright）先發5.2局失4分，包括潘斯（Hunter Pence）的2分砲，而巨人王牌投手奎托完投9局失2分，另外投出7次三振和1次保送，終場巨人以6：2擊敗紅雀，奎托也收下本季第16勝。

奎托。（美聯社）

拜紅雀輸球所賜，小熊睽違8年後再度在分區封王，但賽後小熊總教練梅登（Joe Maddon）要求球員不要留在球場內等待比賽結果，把大家趕回家休息，分區封王氣氛顯得相當平淡。