台維斯盃》「小胖」出師不利 李冠毅力抗泰國地主
2016/09/16 15:24
楊宗樺。（資料照，記者廖振輝攝）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕台維斯盃亞洲／大洋洲區第2級決賽，台灣軍團遠征泰國陷入苦戰，首點單打「小胖」楊宗樺以6：7（6：8）、4：6、1：6爆冷不敵世界排行千名外的瓦奇拉馬諾翁（Kittipong Wachiramanowong） ，第2點單打就看李冠毅能否踼館扳回一城。
楊宗樺目前全球排名447，遠較東道主對手來得高，不過台將打前鋒表現失常，連3盤開局都先遭破發，尤其首盤搶7失手後，臨場氣勢每況愈下，無路可退的第3盤，「小胖」又意外連丟6局，終讓地主直落3搶下首點。
儘管「小胖」出師不利，接下來台維斯盃菜鳥李冠毅接手，暫居504席的寶島新血輪，期許發揮初生之犢不畏虎的氣勢，壓制987名的伊薩羅（Pruchya Isarow）。台維斯盃採5點3勝制，明日關鍵第3點雙打，我國隊長暫定由洪睿晨／王介甫把關，挑戰實力堅強的地主「酸菜兄弟 」拉提瓦塔納（Sanchai、Sonchat Ratiwatana ）。
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