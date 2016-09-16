台灣巨砲陳金鋒 將在國慶典禮領唱國歌

台灣巨砲陳金鋒在今年10月的國慶典禮上，已受邀擔任國歌領唱人。（資料照，記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣棒球迷心目中永遠不可抹滅的巨砲陳金鋒，即將在本季結束後引退，讓眾多粉絲相當不捨。不過鋒哥並非從此消失在眾人眼前，他在今年10月的國慶典禮上，已受邀擔任國歌領唱人。

據《壹新聞》報導，這次國慶大典的主題是「有你真好」，以救難英雄、體育好手、環保綠能為3大元素。籌備委員會在考慮領唱國歌的人選時，馬上就鎖定要由鋒哥來擔任，而且陳金鋒也很阿莎力地一口答應。

籌備委員會原訂在10月初才要向外界公布這項訊息，據了解鋒哥身經百戰，非常習慣在數萬名觀眾面前打球，但在眾人面前唱歌卻是第一次，難免會有點緊張，還好屆時熱情的民眾應該會陪著鋒哥大聲唱出國歌。