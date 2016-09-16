國訓中心球類館屋頂吹飛 維修費逾2000萬

國訓中心球類館屋頂毀損。（國訓中心提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕強颱莫蘭蒂侵襲南台灣，高雄左營國訓中心去年落成的球類運動館，屋頂不敵強風，部分屋頂鐵片被吹落，經由廠商評估維修費用，上看2000萬台幣，其餘場館損壞預計需要數百萬復原經費。

球類運動館去年落成，但強颱帶來13級強陣風，屋頂難耐強風，部分鐵片遭吹落，也間接影響防水功能，球場多處滲水，排球場尤其嚴重，好在男排隊預計下週赴泰國參加亞洲盃，中心預計在一週內解決漏水問題。

國訓中心球類館屋頂鐵片被吹落。（國訓中心提供）

國訓中心指出，他們聯繫球類館當初建商，商討後續處理工作，初步規劃，建商將協助在一週內緊急處置球類館屋頂損壞，並完成防水措施；估計後續修復，至少需要三個月時間，修復金額將高達2000萬元。

至於老舊圍牆三處缺口與眾多樹木傾倒的狀況，中心也調來大型機具協助清理，期待在最快的時間內，完成災後的復原與清理工作，其餘相關復原的經費，也將高達數百萬元。