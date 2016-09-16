中職Live》許基宏炸裂！兄弟追平

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 獅 0 5 0 0 0 0 5 7 1 兄弟 1 3 1 0 0 5 7 0

第三局

3下，許基宏敲出陽春砲，兄弟5：5追平。

三局下許基宏陽春砲追平。（記者廖振輝攝）

三局下許基宏陽春砲追平。（記者廖振輝攝）

第二局

2下，2出局滿壘，陳子豪清壘的二壘安打，掃回3分打點，追到4：5一分落後。

2局下，陳子豪敲安，王勝偉滑回本壘得分。（記者廖振輝攝）

2局下，陳子豪敲安，王勝偉滑回本壘得分。（記者廖振輝攝）

2上，林志賢於2出局、一三壘有人敲出帶有1分打點的左外野二壘安打追平，黃恩賜四壞球保送形成滿壘，林志祥右半邊安打敲回2分，挨打的艾迪頓沒能適時回穩，再度保送羅國龍堆成滿壘，陳鏞基左外野平飛安打繼續追加分數，獅5：1領先。

二局上林志祥、陳鏞基揮出帶有打點安打。（記者廖振輝攝）

二局上林志祥、陳鏞基揮出帶有打點安打。（記者廖振輝攝）

第一局

1下，陳子豪安打，2出局後彭政閔二壘安打，帶有1分打點，兄弟1：0領先。

一局下彭政閔一分打點二壘安打。（記者廖振輝攝）

先發打序

統一獅 棒次 中信兄弟 林志祥 2B 1 王勝偉 SS 羅國龍 CF 2 陳子豪 CF 陳鏞基 3B 3 周思齊 DH 高國慶 1B 4 彭政閔 1B 劉芙豪 RF 5 許基宏 3B 蘇智傑 DH 6 詹子賢 LF 郭阜林 LF 7 陳皓然 RF 林志賢 C 8 陳家駒 C 黃恩賜 SS 9 吳東融 2B 戴倫 先發投手 艾迪頓