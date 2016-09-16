中職Live》許基宏炸裂！兄弟追平
2016/09/16 19:02
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第三局
3下，許基宏敲出陽春砲，兄弟5：5追平。
三局下許基宏陽春砲追平。（記者廖振輝攝）
三局下許基宏陽春砲追平。（記者廖振輝攝）
第二局
2下，2出局滿壘，陳子豪清壘的二壘安打，掃回3分打點，追到4：5一分落後。
2局下，陳子豪敲安，王勝偉滑回本壘得分。（記者廖振輝攝）
2局下，陳子豪敲安，王勝偉滑回本壘得分。（記者廖振輝攝）
2上，林志賢於2出局、一三壘有人敲出帶有1分打點的左外野二壘安打追平，黃恩賜四壞球保送形成滿壘，林志祥右半邊安打敲回2分，挨打的艾迪頓沒能適時回穩，再度保送羅國龍堆成滿壘，陳鏞基左外野平飛安打繼續追加分數，獅5：1領先。
二局上林志祥、陳鏞基揮出帶有打點安打。（記者廖振輝攝）
二局上林志祥、陳鏞基揮出帶有打點安打。（記者廖振輝攝）
第一局
1下，陳子豪安打，2出局後彭政閔二壘安打，帶有1分打點，兄弟1：0領先。
一局下彭政閔一分打點二壘安打。（記者廖振輝攝）
先發打序
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統一獅
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棒次
|
中信兄弟
|林志祥 2B
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1
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王勝偉 SS
|羅國龍 CF
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2
|
陳子豪 CF
|
陳鏞基 3B
|
3
|
周思齊 DH
|
高國慶 1B
|
4
|
彭政閔 1B
|
劉芙豪 RF
|
5
|
許基宏 3B
|
蘇智傑 DH
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6
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詹子賢 LF
|
郭阜林 LF
|
7
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陳皓然 RF
|
林志賢 C
|
8
|
陳家駒 C
|
黃恩賜 SS
|
9
|
吳東融 2B
|
戴倫
|
先發投手
|
艾迪頓
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