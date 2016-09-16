中職Live》許基宏炸裂！兄弟追平

2016/09/16 19:02

 

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第三局

3下，許基宏敲出陽春砲，兄弟5：5追平。

三局下許基宏陽春砲追平。（記者廖振輝攝）

三局下許基宏陽春砲追平。（記者廖振輝攝）

第二局

2下，2出局滿壘，陳子豪清壘的二壘安打，掃回3分打點，追到4：5一分落後。

2局下，陳子豪敲安，王勝偉滑回本壘得分。（記者廖振輝攝）

2局下，陳子豪敲安，王勝偉滑回本壘得分。（記者廖振輝攝）

2上，林志賢於2出局、一三壘有人敲出帶有1分打點的左外野二壘安打追平，黃恩賜四壞球保送形成滿壘，林志祥右半邊安打敲回2分，挨打的艾迪頓沒能適時回穩，再度保送羅國龍堆成滿壘，陳鏞基左外野平飛安打繼續追加分數，獅5：1領先。

二局上林志祥、陳鏞基揮出帶有打點安打。（記者廖振輝攝）

二局上林志祥、陳鏞基揮出帶有打點安打。（記者廖振輝攝）

第一局

1下，陳子豪安打，2出局後彭政閔二壘安打，帶有1分打點，兄弟1：0領先。

一局下彭政閔一分打點二壘安打。（記者廖振輝攝）

先發打序

統一獅

棒次

中信兄弟
林志祥 2B

1

 王勝偉 SS
羅國龍 CF

2

 陳子豪 CF

陳鏞基 3B

3

 周思齊 DH

高國慶 1B

4

 彭政閔 1B

劉芙豪 RF

5

 許基宏 3B

蘇智傑 DH

6

 詹子賢 LF

郭阜林 LF

7

 陳皓然 RF

林志賢　C

8

 陳家駒　C

黃恩賜 SS

9

 吳東融 2B

 戴倫

先發投手

 艾迪頓

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