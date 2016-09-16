NBA》哈勒戴照顧病妻歸期未定 「一眉哥」這麼說

哈勒戴新賽季歸期未定。（資料照，今日美國）



〔體育中心／綜合報導〕生命中總有比比賽還重要的事情，鵜鶘隊今年感受特別深刻，除了5月因闖錯門被槍擊斃的新秀後衛迪吉恩瓊斯（Bryce Dejean-Jones）外，近日球隊主控哈勒戴（Jrue Holiday）的老婆蘿倫（Lauren Holiday）頭痛檢查後發現大腦裡有腫瘤，為了照顧妻子，他決定暫時離開球場。

戴維斯為哈勒戴一家祈禱，並希望所有事情有所好轉。（資料照，今日美國）

「我們全隊一定都會為他們家庭禱告，特別是蘿倫，希望她的病情可以有所好轉。」「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）表示，「他（哈勒戴）是我們的先發主控，雖然他會缺席開季後的幾場比賽，但現在這些真的都不重要了。」

另外，蘿倫現在懷有身孕，醫生表示，必須等到產後才能進行腦部手術，原預產期在10月中旬的她開始催生，希望能在九月底順利將小孩生下，並盡快安排手術治療，幫助哈勒戴早日回到球場。