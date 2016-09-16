NBA》哈勒戴照顧病妻歸期未定 「一眉哥」這麼說
2016/09/16 20:56
哈勒戴新賽季歸期未定。（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕生命中總有比比賽還重要的事情，鵜鶘隊今年感受特別深刻，除了5月因闖錯門被槍擊斃的新秀後衛迪吉恩瓊斯（Bryce Dejean-Jones）外，近日球隊主控哈勒戴（Jrue Holiday）的老婆蘿倫（Lauren Holiday）頭痛檢查後發現大腦裡有腫瘤，為了照顧妻子，他決定暫時離開球場。
戴維斯為哈勒戴一家祈禱，並希望所有事情有所好轉。（資料照，今日美國）
「我們全隊一定都會為他們家庭禱告，特別是蘿倫，希望她的病情可以有所好轉。」「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）表示，「他（哈勒戴）是我們的先發主控，雖然他會缺席開季後的幾場比賽，但現在這些真的都不重要了。」
另外，蘿倫現在懷有身孕，醫生表示，必須等到產後才能進行腦部手術，原預產期在10月中旬的她開始催生，希望能在九月底順利將小孩生下，並盡快安排手術治療，幫助哈勒戴早日回到球場。
相關新聞
- NBA》NCAA也撤出北卡州 柯瑞呼籲取消歧視LGBT法案
- NBA》重回馬刺？ 鄧肯可能回老東家工作
- NBA》自曝招募KD細節 格林:我打了100萬通電話
- NBA》積極尋求復出 波許：我準備好了！
- NBA》與主持人PK丟紙球大賽慘敗 艾佛森：讓他的啦！
推薦新聞
-
中職Live》火哥化身炎魔 與咖啡聯手結束12局噩夢2016/09/16 22:17
-
MLB》海賊王兌現男人間誓言 雙響送給前隊友（影音）2016/09/16 21:05
-
中職》颱風攪局 獅象戰順延一日雙重賽2016/09/16 20:55
-
中職Live》許基宏關鍵一擊 兄弟1分氣走統一2016/09/16 20:20
-
中職》國慶日領唱國歌 陳金鋒將穿西裝出席2016/09/16 17:45