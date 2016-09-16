中職》陳鏞基復出先發 潘武雄背傷下二軍
2016/09/16 17:28
陳鏞基重返一軍。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者郭羿婕／新北報導〕統一獅主砲陳鏞基因左手中指扭傷休兩週，今天對中信兄弟之戰重返一軍，立刻扛起先發三棒、三壘手，偏偏另名主將潘武雄因背部不適，今降二軍休養，獅隊仍無法以完整陣容應戰。
潘武雄10日雙盜壘時背部拉傷，今下二軍調養。（資料照，記者黃志源攝）
獅隊10日迎戰犀牛，潘武雄在比賽中利用雙盜壘滑回本壘，卻導致背部拉傷，近幾場都是帶傷上陣，「因為剩下沒幾場比賽，球隊還有機會拚季後賽，所以我一邊治療一邊出賽，但傷勢依然疼痛。」他說。
在下半季爭冠關鍵時刻掛免戰牌，潘武雄很懊惱，苦笑著說：「怎麼跟鏞基輪流？」只是養傷急不得，他期盼休息一週就能再回場上，「今天起床後感覺好點了，希望一週後可以回來。」
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