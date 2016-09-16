U23》黃敬瑋、吳柏毅開轟 台灣隊首勝開張
2016/09/16 17:41
開路先鋒黃敬瑋首局首打席全壘打。（棒協提供）
〔記者石毓琪／綜合報導〕昨苦吞完封敗，U23台灣隊今迎戰讀賣巨人二軍，雖被冬季聯盟來台的岡本和真開轟，台灣隊火力不落人後，黃敬瑋、吳柏毅都有單場雙安外帶全壘打，4：3交流賽首勝開張。
台灣隊先發投手黃恩賜今主投4局只被敲出3安、飆出4K，唯一失分就是岡本和真的陽春砲，後續接替登板的黃子鵬、曾琦、吳丞哲、賴智垣各投1局，最後由森榮鴻關門。別於昨役被完封，今台灣隊打線猛烈，黃敬瑋首局首打席全壘打，施冠宇、陳重羽接連安打，首局就取得2分領先，5下吳柏毅開轟再起攻勢，終場1分差帶走勝利。
森榮鴻用再見三振幫助台灣隊守住勝利。（棒協提供）
中繼1局面對4人次，曾琦飆出3K，對於自己在領先時保送，是他認為還需要加強的地方，「希望自己上來投球時可以給球隊一個安定感。」
開路先鋒黃敬瑋4支2，包含提振士氣的全壘打，他表示，一直把球跟好，調整自己的節奏，「來到日本發現這邊的投手球速都很快，而且變化球都很準，就是努力把自己該做的做好，也把握機會學習與不同類型的投手對戰來累積經驗，希望能一直保持下去。」
首勝開張後，U23台灣隊交流賽目前1勝1敗1和，明將前往仙台和旅日好手宋家豪效力的樂天進行4連戰。
克魯茲教練賽後提醒全隊打擊重點。（棒協提供）
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