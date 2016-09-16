中職》國慶日領唱國歌 陳金鋒將穿西裝出席

陳金鋒將在國慶日穿上西裝高唱國歌。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕陳金鋒將在今年國慶日擔任國歌領唱人，屆時他不會穿球衣，而是穿西裝出席。

Lamigo球團行銷部劉潔穎表示，國慶籌委會早在3月就聯繫球團，詢問陳金鋒有無意願擔任國歌領唱人，陳金鋒認為「國慶日是國家的生日，很高興也很榮幸」，欣然答應這個邀請。

籌委會原本希望陳金鋒穿球衣，但他自2008年奧運後沒再打過國家隊，覺得穿國家隊球衣不太合適，認為球團「應該穿比球衣更正式的服裝」的建議很好，當天會穿西裝出席。

Lamigo球團後天為陳金鋒舉辦引退儀式，他昨天只代打1次，今天沒排先發，打擊教練曾豪駒表示，陳金鋒因為舊傷無法正常出賽，這幾天讓他好好休息，如果身體狀況允許，明、後天至少安排他先發1場。