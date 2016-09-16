中職》林益全觸擊 只是想贏球
2016/09/16 18:13
林益全昨8局上犧牲觸擊護送隊友上二壘。（記者廖振輝攝）
〔記者徐正揚／桃園報導〕義大犀牛第4棒林益全昨天對中信兄弟第8局，竟然以觸擊短打推進一壘隊友，他表示，其實只是想幫球隊贏球而已。
林益全指出，昨天兩隊得分你來我往，第8局義大只領先1分，萬一最後又被逆轉，他會覺得非常可惜，當下因為是無人出局，他只想把跑者往前推進，賭後面2棒敲1支安打，再添1分拉開比數。
「我打職棒8年了，一直沒拿過總冠軍，今年看起來很有機會。上半季我當隊長的時候，想的就是怎麼幫球隊贏球，雖然下半季不當隊長了，想法還是沒變。」他說。
相關新聞
- 中職》國慶日領唱國歌 陳金鋒將穿西裝出席
- 中職》陳鏞基復出先發 潘武雄背傷下二軍
- 台灣巨砲陳金鋒 將在國慶典禮領唱國歌
- 中職》陳金鋒本季引退 決定返台：想讓媽媽看我打球
- 中職》王柏融挑戰單季200安 洪總這樣認為
推薦新聞
-
NBA》哈勒戴照顧病妻歸期未定 「一眉哥」這麼說2016/09/16 20:56
-
中職》差一支30轟卻熄火半月 林智勝：揮棒太急2016/09/16 18:25
-
南昌挑戰賽》莊吉生不敵「韓流」4強止步2016/09/16 18:16
-
中職》國慶日領唱國歌 陳金鋒將穿西裝出席2016/09/16 17:45
-
台灣巨砲陳金鋒 將在國慶典禮領唱國歌2016/09/16 16:40