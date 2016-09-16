中職》林益全觸擊 只是想贏球

林益全昨8局上犧牲觸擊護送隊友上二壘。（記者廖振輝攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕義大犀牛第4棒林益全昨天對中信兄弟第8局，竟然以觸擊短打推進一壘隊友，他表示，其實只是想幫球隊贏球而已。

林益全指出，昨天兩隊得分你來我往，第8局義大只領先1分，萬一最後又被逆轉，他會覺得非常可惜，當下因為是無人出局，他只想把跑者往前推進，賭後面2棒敲1支安打，再添1分拉開比數。

「我打職棒8年了，一直沒拿過總冠軍，今年看起來很有機會。上半季我當隊長的時候，想的就是怎麼幫球隊贏球，雖然下半季不當隊長了，想法還是沒變。」他說。