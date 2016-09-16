南昌挑戰賽》莊吉生不敵「韓流」4強止步

莊吉生4強止步。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金7.5萬美元（約239萬台幣）加住宿的中國南昌男網挑戰賽，旅美台將莊吉生單日2連戰，結果勝負各1，最終不敵「韓流」，3：6、4：6栽在南韓第4種子「眼鏡俠」鄭泫的拍下，單打4強抱憾止步，無緣更上層樓問鼎金盃。

美國轉籍回台的莊吉生，目前世界男單排名153，也是本站倖存的惟一台將，中午補賽先挾7：6（7：4）、6：3爆冷氣走澳洲第2種子湯普森（Jordan Thompson），3連勝笑納遲來的4強門票。可惜晚間準決賽，趕場的Jason踢到鐵板，面對年僅20歲的高麗悍將，開賽雙方上演「互破大戰」，莊吉生雖2度攻破鄭泫的發球局，卻也被對方3度回破，首盤拱手讓人。

次盤莊吉生全力反撲，可惜第3局又遭鄭泫底線強抽破發，再度陷入挨打被動，最終Jason接發球回擊出界，鏖戰1小時20分鐘後直落2告負。