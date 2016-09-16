日職》日本U18王牌今井達也 宣布挑戰職棒
2016/09/16 18:43
今井達也。（資料照，記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕上月來台殺翻U18戰場的日本王牌今井達也，不只替作新學院拿到今年夏甲冠軍，U18日本也從台灣手中搶走金牌，而今井今天向日本職棒提出志願書，將挑戰日本最高殿堂。
擁有超過150公里火球與絕佳控球，雖然日本球迷多半認為今年這批高校球員大物並不多，今井就是其中最受矚目選手之一，不只今井，U18日本代表隊中，已經有6人提出職棒志願書，包括如藤嶋健人、高橋昂也、鈴木將平、松尾大河與九鬼隆平等人。
至於另一位強投寺島成輝也預計會提出志願，日本職棒則在10月20日舉行選秀會議。
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