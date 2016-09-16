中職》曾學鋒哥揮棒動作 高國輝要挑戰最速百轟

高國輝再1轟就能打破陳金鋒保持的最速百轟。（記者方賓照攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕義大犀牛重砲高國輝表示，從小打棒球以來，陳金鋒不但是學習的對象，也是棒球這條路影響他重要的人物之一。

高國輝指出，對陳金鋒最早的印象是1999年亞錦賽，那時自己才國中，看到陳金鋒揮棒很快、很有力量，跟其他人的打擊很不一樣，那陣子更嘗試學習陳金鋒的揮棒動作，之後也追隨陳金鋒的腳步，赴美挑戰大聯盟。

高國輝去美國發展的第1年，是陳金鋒在美職最後1年，國家隊只在2008年奧運、今年台日職棒交流賽曾經同隊，互動機會並不多，「不知道為什麼，今年他的話好像變多了，在球場遇到，都會傳授我一些經驗，還有球場上比賽的觀念。」他說。

高國輝1局上轟出陽春彈，累計出賽363場轟99發全壘打，只差1轟就打破由陳金鋒保持的中職個人最快百轟紀錄（2011年，用453場），本週有機會在陳金鋒面前締造新猷，「不只是對球迷，對我們球員來說，他的地位也是相當重要的。」他說。