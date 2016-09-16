中職》差一支30轟卻熄火半月 林智勝：揮棒太急

林智勝。（資料照，記者朱沛雄攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕全壘打熄火超過半個月，中信兄弟「大師兄」林智勝距單季30轟仍差一步，但因右手手指腫脹不適，今戰獅隊並未先發。他說，因為很想快點達成30轟，最近揮棒太急，「一急就自亂陣腳，休息沉澱一下也好，達到30轟應該就會放鬆一點。」

林智勝開季至今累積29發全壘打，加上已30轟的蔣智賢，只要再1轟，中信就能成為中職史上首支單季擁有2名30轟打者的球隊，只是，蔣智賢因肩膀不適，昨已下二軍休養，林智勝也暫掛傷號，「打到手腫起來，先休息一下，但還是要維持比賽感覺，今天仍會準備代打。」

林智勝前次開轟已是8月28日，遲遲未能跨越30轟門檻，他說：「盡力啦，還是希望能趕快把狀況調整好，準備迎接季後賽。」今年改披黃衫，林智勝難免會有想幫新東家拚佳績、拿冠軍的責任，但他也說：「順其自然啦，太刻意也會給自己太大壓力。」

林智勝8月14日在台中洲際球場休息室不慎撞到置物櫃，導致頭部受傷縫3針，儘管他說不影響比賽，卻覺得記性變差，「容易忘東忘西，之後會再去檢查。」