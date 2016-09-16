亞洲挑戰盃》又是輸南韓！台灣男籃1分惜敗無緣4強

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男籃在亞洲挑戰盃以分組第3殺入8強，昨休兵一天，球員稍獲喘息空間，今天與南韓爭取4強門票，兩軍激戰至最後一刻，可惜最後1分鐘的2次要命失誤，台灣葬送勝利契機，加上南韓金鍾奎4罰全進，最終我國以69：70落敗。

南韓陣中多人曾在今年瓊斯盃亮相，包括總教練許載的愛子許雄、許訓及金善亨、金鐘奎、許日寧、李承炫等熟面孔。台灣在瓊斯盃與南韓交鋒，當時以67：77落敗。

此役在劉錚因傷確定無法上陣下，總教練閻家驊選擇讓胡瓏貿頂替上場，而陣中年紀最大的戴維斯展現老大哥風範，單節繳出8分的強勢表現，包括一記三分球，雖然也身背2次犯規麻煩，所幸周儀翔與胡瓏貿各飆進1顆三分，讓台灣首節以20：18小幅領先。無奈第2節，台灣隊難以守成，最大原因是投籃命中率偏低，僅33.3％，導致半場打完反倒變成38：42落後。

劉錚缺陣下，被閻家驊點名要成為進攻要繳的戴維斯半場繳出14分、5籃板，而周儀翔也有10分與3助攻。

易籃後，兩隊持續拉鋸，台灣原先有機會帶著領先進入末節，無奈最後3秒被南韓金善亨投進中距離，又以57：58落後。

第4節狀況仍舊激烈，台灣靠著蔣淯安飆進三分球與周儀翔2分進帳，取得65：64領先，在1分26秒蔣淯安2罰俱中，但南韓金鍾奎又取得2分，最後1分鐘戴維斯、胡瓏貿相繼失誤，而戴維斯還在最後14秒5犯離場，讓金鍾奎站上罰球線，又變成67：68落後，周儀翔隨即又擺進2分，可惜最後又讓金鍾奎站上罰球線，以1分之差落敗。

戴維斯繳出21分、12籃板的「雙十」成績單，周儀翔則有20分進帳，周柏臣攻下13分。

戴維斯繳出21分、12籃板的「雙十」。（取自FIBA官網）