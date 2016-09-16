MLB》海賊王兌現男人間誓言 雙響送給前隊友（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕海盜今在客場靠著海賊王麥卡琴（Andrew McCutchen）雙響以15：2大勝費城人，這兩發全壘打不只是為球隊，更是麥卡琴實現答應前隊友柏奈特（A.J. Burnett）的諾言。

柏奈特今到費城人主場觀賽，生涯都待過這兩隊，直到去年才在海盜退休，自然百感交集，麥卡琴賽前特地去找柏奈特，告訴他今天自己會轟出雙響砲。

麥卡琴單場雙響。（法新社）

而麥卡琴果真夠男人，分別在4、8局開轟，賽中還向場邊不敢置信的柏奈特致意，之後告訴他：「早就跟你說了吧！」麥卡琴表示，能看到柏奈特很開心，兩人到賽後都一直笑著享受這一天。

麥卡琴向柏奈特致意。（取自MLB官網）