MLB》海賊王兌現男人間誓言 雙響送給前隊友（影音）

〔體育中心/綜合報導〕海盜今在客場靠著海賊王麥卡琴(Andrew McCutchen)雙響以15:2大勝費城人,這兩發全壘打不只是為球隊,更是麥卡琴實現答應前隊友柏奈特(A.J. Burnett)的諾言。

柏奈特今到費城人主場觀賽,生涯都待過這兩隊,直到去年才在海盜退休,自然百感交集,麥卡琴賽前特地去找柏奈特,告訴他今天自己會轟出雙響砲。

麥卡琴單場雙響。(法新社)

而麥卡琴果真夠男人,分別在4、8局開轟,賽中還向場邊不敢置信的柏奈特致意,之後告訴他:「早就跟你說了吧!」麥卡琴表示,能看到柏奈特很開心,兩人到賽後都一直笑著享受這一天。

麥卡琴向柏奈特致意。(取自MLB官網)