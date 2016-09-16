NBA》不只會打籃球 麥基：我最擅長的是彈鋼琴！（影音）

Pierre McGee（@pierre_mcgee）張貼的影片 於 2016 年 9月 月 15 10:59下午 PDT 張貼

〔體育中心／綜合報導〕昨天正式與勇士簽下訓練營合約的麥基（JaVale McGee），今天在Instagram上發布一段彈鋼琴的影片。

在影片中，麥基彈的是007裡的一段插曲，雖然時長才20餘秒，但是有網友聽完之後，在底下留言稱讚他，「彈的實在是太優美了」。