中職》176安來了！王柏融追平聯盟紀錄

王柏融。（記者方賓照攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕昨日猛打賞創下本土球員單季最多安打（173）的「大王」王柏融，今天換了對手，火力照樣輸出，他在10下敲出內野安打，以單季176支安打追平洋將威納斯的紀錄。

遇上義大犀牛先發羅力，王柏融在1下、5下敲出安打聽牌，不過後2次打擊對上牛棚投手賴鴻誠和黃勝雄，則分別繳出失誤上壘和高飛犧牲打，處於落後的Lamigo桃猿隊，9下靠著陳俊秀2分砲追平延長戰線，讓王柏融有再一次打擊的機會，10下對郭勝安敲出內野安打，單季第176安出爐，追平2009年興農洋將威納斯的紀錄，未來的比賽將繼續刷新自己締造的「柏融障礙」。