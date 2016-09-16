中職》176安來了！王柏融追平聯盟紀錄
2016/09/16 21:17
王柏融。（記者方賓照攝）
〔記者石毓琪／綜合報導〕昨日猛打賞創下本土球員單季最多安打（173）的「大王」王柏融，今天換了對手，火力照樣輸出，他在10下敲出內野安打，以單季176支安打追平洋將威納斯的紀錄。
遇上義大犀牛先發羅力，王柏融在1下、5下敲出安打聽牌，不過後2次打擊對上牛棚投手賴鴻誠和黃勝雄，則分別繳出失誤上壘和高飛犧牲打，處於落後的Lamigo桃猿隊，9下靠著陳俊秀2分砲追平延長戰線，讓王柏融有再一次打擊的機會，10下對郭勝安敲出內野安打，單季第176安出爐，追平2009年興農洋將威納斯的紀錄，未來的比賽將繼續刷新自己締造的「柏融障礙」。
相關新聞
推薦新聞
-
帕運》可惜了！台灣男桌團體賽不敵南韓 摘下一面銀牌2016/09/16 23:01
-
中職Live》火哥化身炎魔 與咖啡聯手結束12局噩夢2016/09/16 22:17
-
MLB》海賊王兌現男人間誓言 雙響送給前隊友（影音）2016/09/16 21:05
-
亞洲挑戰盃》又是輸南韓！台灣男籃1分惜敗無緣4強2016/09/16 19:17
-
中職》國慶日領唱國歌 陳金鋒將穿西裝出席2016/09/16 17:45