中職》林哲瑄神演技 沒接殺卻讓裁判好混亂
2016/09/17 07:18
〔體育中心／綜合報導〕鏖戰12局，義大犀牛在林瑋恩安打和「火哥」張建銘2分砲辛苦勝出，獨居下半季首位，但在8下一個爭議判決，不僅讓裁判和球員當下一頭霧水，也引起雙方球迷激烈論戰。
8下無人出局一二壘，林智平敲出中外野飛球，林哲瑄第一時間撲接，沒能接殺成功讓球落地，他趕緊快傳本壘、朝內野跑去，並指向二壘要隊友接應，不過林威廷在接到球後踩二壘再傳三壘時暴傳，比賽接著暫停。
經慢動作重播，球確定為提前落地，打者應為安全上壘，但跑者認定球是直接接殺，林哲瑄在可以封殺的情況下上前指揮隊友，欲傳三壘抓出局數，此判決也讓雙方教練都上前抗議，最後維持高飛犧牲打的原判，Lamigo攻佔二三壘。
有網友表示，二壘並未踩到壘包，應該判跑者全員上壘（滿壘），洪總是可以抗議挑戰的；也有人認為林哲瑄太誠實，裁判當下誤判但仍指揮傳球，才讓現場一團亂；更有人直呼一壘審判定出局、二壘審卻判比賽進行球，變成「野手比裁判還清楚場內狀況」的奇怪局面。
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