帕運》可惜了！台灣男桌團體賽不敵南韓 摘下一面銀牌
2016/09/16 23:01
台灣隊程銘志（前右）與林晏弘（前左）出戰南韓爭金。 （中央社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣桌球男團今（16日）在里約帕運，C4-5級決賽碰上強敵南韓，可惜以1：2落敗，與金牌失之交臂，但這面銀牌已是我國自2004年雅典帕運女團銀牌後，首次在桌球項目奪牌。
帕運團體賽為3搶2賽制，首點雙打程銘志／林晏弘以7：11、12：14、11：6、7：11敗下陣來。第2點單打由由世界第3的程銘志出場，他以11：8、11：7、9：11、11：5，替台灣扳回一城。第3點改由帕運5朝元老林晏弘出場，他以7：11、7：11、3：11落敗，無緣金牌。
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