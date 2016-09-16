中職》葉總不換代打 林瑋恩12局敲勝利打點報答

林瑋恩敲回勝利打點，助義大登頂成功。（記者方賓照攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕兩度領先3分都被追平，第12局再次出現贏球機會，義大犀牛總教練葉君璋決定不換代打，獲得林瑋恩安打加勝利打點的報答，配合張建銘補上2分彈，義大終於在第3次取得3分領先時，以11：8擺平Lamigo桃猿，6天內二度攻頂。

12局上陳凱倫率先打擊，獲保送後被犧牲觸擊送上二壘，輪到8局下接替守三壘、賽前打擊率2成45、本季還沒開轟的林瑋恩，葉君璋沒換打擊率2成67、本季有4轟的陽冠威代打，林瑋恩擊出高彈跳球形成二壘安打，陳凱倫以精彩滑壘為義大第3度拿回領先。

林瑋恩表示，上去前設定抓直球攻擊，能彈跳到外野、送回球隊超前分、讓他拿到單場MVP，都只是運氣好，「當下壓力不大，就算沒安打，後面還有胡金龍，（陳）凱倫的跑壘也很重要，最要感謝教練團，還有陽冠威可以換，卻放給我繼續打。」他說。