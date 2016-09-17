排球》遭地主大逆轉 台灣隊週日與中國爭四強
2016/09/17 00:22
台灣女排。（資料照，取自排協臉書粉絲團）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣隊在亞洲盃女排錦標賽預賽最終戰，遭遇地主越南，台灣女將先盛後衰，雙方大戰五局，我國以2：3在「台越大戰」吞敗，以預賽第三名作收，大會週六休兵，台灣明與中國爭奪四強門票。
亞洲盃女排賽於越南永安市舉行，地主賽事湧進滿場球迷，台灣隊首局有好的開始，以25：16拿下，但次局遭遇亂流，原本10：4領先，後半段對手一度22：20逆轉，台灣隊保持積極攻擊，驚險以25：23，局數取得聽牌優勢。
台灣女排隊長張禎尹。（資料照，取自排協臉書粉絲團）
越南隊隨後挾著地主優勢，搶下一局，第四局對手士氣越來越高昂，越南大砲手頻頻取分，16：6拉開比數，將戰況逼進決勝局。
決勝局越南仍佔上風，率先以14：10逼出賽末點，台灣隊成功化解3次危機，最終還是讓越南以15：12帶走勝利。
預賽暫告段落，日本居B組第一，中國第二，哈薩克第三，南韓尚未開胡墊底；A組戰績泰國第一，越南居次，台灣第三，伊朗第四，兩組明天展開交叉複賽，勝隊晉級四強。
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