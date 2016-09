MLB》釀酒人牛棚放火 慘遭小熊再見轟

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕昨日提前封王的小熊,今天在主場續戰釀酒人,前9局結束都沒有領先過對手,直到10局下第一次領先,就是靠捕手蒙特羅(Miguel Montero)這支再見全壘打,終場以5:4贏球,並在賽後慶祝相隔8年的國聯中區冠軍。

賽後球隊慶祝時,蒙特羅受訪說到:「很多人在大聯盟奮鬥多年,卻沒有經歷過這樣難忘的回憶,我很開心也對球隊每個人感到驕傲。」

小熊前4局打線靜悄悄,只有柯格林(Chris Coghlan)擊出安打撐場,面對釀酒人在2、3局擊出的陽春砲,小熊在第5局還以顏色,小阿洛瑪(Albert Almora Jr.)一棒掃出中外野把比數追平。

7局上釀酒人二壘手簡尼特(Scooter Gennett)在兩出局後,逮住隊方投手的變速球,一棒再把比數超前2分,只可惜自家投手第9局不爭氣,上場就被連續敲兩支安打掉一分,還把球丟到川崎宗則身上形成一出局滿壘,小熊最後靠羅素(Addison Russell)代打建功追平,比賽進入到第10局。

氣勢瞬間轉往小熊隊,查普曼(Aroldis Chapman)一上場就連飆3次三振,讓打者直接走回休息室,10局下蒙特羅不囉嗦,把球送出左外野,向釀酒人說再見。

對釀酒人取得勝利,小熊球員開心慶祝。(法新社)