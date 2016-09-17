MLB》釀酒人牛棚放火 慘遭小熊再見轟

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〔體育中心／綜合報導〕昨日提前封王的小熊，今天在主場續戰釀酒人，前9局結束都沒有領先過對手，直到10局下第一次領先，就是靠捕手蒙特羅（Miguel Montero）這支再見全壘打，終場以5：4贏球，並在賽後慶祝相隔8年的國聯中區冠軍。

賽後球隊慶祝時，蒙特羅受訪說到：「很多人在大聯盟奮鬥多年，卻沒有經歷過這樣難忘的回憶，我很開心也對球隊每個人感到驕傲。」

小熊前4局打線靜悄悄，只有柯格林（Chris Coghlan）擊出安打撐場，面對釀酒人在2、3局擊出的陽春砲，小熊在第5局還以顏色，小阿洛瑪（Albert Almora Jr.）一棒掃出中外野把比數追平。

7局上釀酒人二壘手簡尼特（Scooter Gennett）在兩出局後，逮住隊方投手的變速球，一棒再把比數超前2分，只可惜自家投手第9局不爭氣，上場就被連續敲兩支安打掉一分，還把球丟到川崎宗則身上形成一出局滿壘，小熊最後靠羅素（Addison Russell）代打建功追平，比賽進入到第10局。

氣勢瞬間轉往小熊隊，查普曼（Aroldis Chapman）一上場就連飆3次三振，讓打者直接走回休息室，10局下蒙特羅不囉嗦，把球送出左外野，向釀酒人說再見。

對釀酒人取得勝利，小熊球員開心慶祝。（法新社）