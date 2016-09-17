中職》王勝偉關鍵助殺終結比賽！為兄弟守住一勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟昨與統一獅一戰，9局上半獅隊仍以1分落後，原有機會靠著劉芙豪一支安打追平，無奈最後因為王勝偉一次漂亮的助殺，瓦解攻勢，最終兄弟以8：7擊敗獅隊。

9局上半，獅隊以1分落後，高國慶先擊出中外野方向安打，並換上唐肇廷代跑，劉芙豪擊出中外野方向二壘安打，雖然第一時間兄弟外野手陳子豪漏了一下，但詹子賢補位後將球傳給王勝偉，王勝偉再精準的回傳，抓到想往本壘衝的唐肇廷，王勝偉機警的反應，讓獅隊未能再越雷池一步，也將比賽終結。