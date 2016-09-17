NBA》J.R.史密斯留騎士？ 仍是未知數

〔體育中心／綜合報導〕NBA訓練營也即將展開，衛冕軍騎士主力球員之一史密斯（J.R. Smith）的合約至今仍是未知數。

今年夏天，史密斯成為自由球員，他並沒有選擇尋找新東家，而是想續留騎士隊，但他近期接受美媒表示：「很明顯的我們在合約上的數字有一些認知上的不同，就我個人的角度而言，我不希望維持這個現況。」

史密斯上季場均貢獻12.4分、2.8籃板。

（USA Today）

據消息指出，史密斯希望得到年薪1500萬美元的合約，而騎士只願意支付1000萬美元的年薪。他說，「這件事取決於每個人怎麼看它，就數字方面，我還可以去其他球隊，我不想讓別人認為我在佔球隊便宜，我也不想佔球隊便宜，我認為這是互相尊重的問題。」

詹姆斯（LeBron James）一直主張史密斯人會待在球隊，外界普遍預期，史密斯會與騎士續約，只是數字還沒有確定。

詹姆斯主張史密斯會續留。（法新社）