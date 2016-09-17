NBA》披湖人戰袍重返聯盟 易建聯：很興奮

易建聯。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕中國球員易建聯本季重返NBA並且披上湖人戰袍，今天練球時穿上11號球衣亮相，接受媒體訪問，談到能再度站上NBA舞台，易建聯表示心情很興奮，特別是能夠在湖人，為這個世界知名的球隊打球。

易建聯本季與湖人簽下一份一年合約，總值預計超過800萬美元（約新台幣2.56億元），再度回到NBA舞台征戰，易建聯表示心情很興奮，也提前和球隊總教練沃頓（Luke Walton）詳談新球季規劃，「我和沃頓聊了很多關於球隊的問題，談在場上如何打球，談新賽季的一切」，即便已經暫離NBA舞台4年，易建聯仍有自信能盡快適應。

回顧暫離NBA的這4年，易建聯認為自己回到CBA，也代表中國打了奧運等國際賽，讓他獲益良多，身體的對抗性也更好，「我總是告訴自己，身為職業球員該要更努力打球，每天不斷的練習，那就是我所做的一切。」

回到CBA走一遭，易建聯認為目前中國聯賽環境變得更好了，也有許多海外球員加入，在中國打球並非外界想像輕鬆，在中國他發現有許多具有天賦的年輕球員，也希望自己能幫助他們，但當記者問起球員薪水如何，易建聯也打起太極，笑稱「我不知道」，還反問記者「你怎麼看？」