MLB》陳偉殷回來了！ 下週二先發戰國民
2016/09/17 08:57
陳偉殷。（資料照，美聯社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕效力馬林魚台灣投手陳偉殷因為左手肘扭傷，缺陣將近2個月後，即將在下周歸隊，預計在台灣時間下週二（20日）先發迎戰國民。
雖然目前官網尚未公布先發名單，但馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）在受訪時透露，陳偉殷將會在對國民的比賽中先發，預計會讓他投80球，「我們會非常小心，並且在比賽當中衡量，看陳偉殷狀況如何。」馬丁利表示，當然希望陳偉殷投球狀況很好，也不擔心他只能投個4、5局，也不會希望他一次就投到7、8局，就讓他盡力去投。
陳偉殷本季繳出5勝4敗、防禦率4.99的成績，上一次先發是7月21日對費城人一戰，並在台灣時間7月24日傳出左手肘扭傷，進入15天傷兵名單，8月開始進行一連串復建及模擬賽行程，睽違近2個月，再度重返馬林魚陣線，在他回到先發輪值後，新秀投手艾許（Jake Esch）則會到牛棚待命，將扛起長中繼一職。
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