NBA》威廉斯重返馬刺 成為帕波維奇助手
2016/09/17 11:12
〔體育中心／綜合報導〕馬刺隊於美國時間16日宣布球隊人員異動，威廉斯（Monty Williams）將成為球隊副總經理。
威廉斯曾在NBA征戰過九個賽季，1996-98年曾效力於馬刺隊，在球員生涯結束後，轉戰教練。他在2005-10年擔任拓荒者隊助理教練後，2010-15年成為黃蜂隊教練，也是NBA史上最年輕的球隊教練。最近一次執教是擔任雷霆隊的聯合教練，但今年二月妻子於車禍意外中過世後，也讓他一度離開NBA。
威廉斯今年在美國男籃擔任助理教練。（法新社）
威廉斯曾效命於馬刺並在帕波維奇（Gregg Popovich）麾下打過球，因此彼此相當熟悉，帕波維奇是馬刺的教練兼總經理，威廉斯重返馬刺隊後等於是帕波維奇的助手，幫忙處理籃球事務。
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