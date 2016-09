MLB》超彈！ 他擊出史上最高的場地安打（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕史上彈最高的場地規則安打?印地安人拿坡里(Mike Napoli)今擊出外野飛球,落地後竟意外彈出進步球場高聳的左外野大牆,相當不可思議。

拿坡里在首局擊出外野飛球,老虎隊左外野手阿普頓(Justin Upton)雙手一攤,似乎看不到球,後來球彈落在外野警戒區,隨後彈上19英呎(約5.7公尺)高的牆,形成場地規則二壘安打。

數據顯示,拿坡里擊出球的角度為49度,擊出球的速度為95英里,過去這樣的擊球條件是24打數0安打,拿坡里不可思議地擊出首支安打。