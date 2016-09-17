MLB》超彈！ 他擊出史上最高的場地安打（影音）

2016/09/17 09:46

〔體育中心／綜合報導〕史上彈最高的場地規則安打？印地安人拿坡里（Mike Napoli）今擊出外野飛球，落地後竟意外彈出進步球場高聳的左外野大牆，相當不可思議。

拿坡里在首局擊出外野飛球，老虎隊左外野手阿普頓（Justin Upton）雙手一攤，似乎看不到球，後來球彈落在外野警戒區，隨後彈上19英呎（約5.7公尺）高的牆，形成場地規則二壘安打。

數據顯示，拿坡里擊出球的角度為49度，擊出球的速度為95英里，過去這樣的擊球條件是24打數0安打，拿坡里不可思議地擊出首支安打。

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