NBA》揪感心！向邁阿密球迷致謝 閃電俠這樣做
2016/09/17 10:40
魏德透過廣告刊板來向球迷致謝。（取自推特）
〔體育中心／綜合報導〕「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）將轉戰公牛，但他也不忘感謝過去的日子裡，熱火球迷對他的支持與喜愛，外媒報導，魏德買下一塊廣告看板，向邁阿密球迷致謝。
今年夏天，魏德選擇回到家鄉芝加哥轉戰公牛隊，並簽下一紙2年4700萬美元（約15億新台幣）合約，離開效力13年的熱火，不僅球迷們不捨，魏德本人也感念這城市過去給他的支持。
過去有些球員會選擇在報紙上刊廣告向球迷致謝，在現今社群媒體發達的世代，球員們也多半選擇發張照片或寫些動態，來表達自己的心意，但魏德別出心裁的在當地買下廣告看板，放上自己的照片和簽名，並以「謝謝，邁阿密」，來向這座城市的球迷們致謝與道別。
魏德。（資料照，法新社）
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