Evian錦標賽》第2回合田仁智獨走 龔怡萍並列第9

南韓田仁智以總計129桿保有兩桿優勢。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕Evian錦標賽第2回合，於台灣時間今天凌晨完賽，南韓田仁智尾勁十足，搶回領先，目前以總計129桿保有兩桿優勢。

台灣女將龔怡萍第2回合打出5個博蒂、1個柏忌的67桿，以總計136桿並列第9名，曾雅妮連續兩回合都繳出69桿，總計138桿並列13名。李旻總計152桿未能打進決賽。

龔怡萍這回合上果嶺率很高，共打上16個果嶺，可惜博蒂推桿好多個不進。曾雅妮打下3個博蒂、1個柏忌，她也是錯失好多機會，尤其後9洞至少5次推桿，球都差不到2吋從洞邊滾過，不過妮妮在比賽中的安定感提升很多，是近兩年在大賽裡較穩定的1次。

領先者田仁智是去牛美國女子公開賽冠軍，這場大賽連續2回合她都打出全場最低桿數，今天她以6個博蒂、1個柏忌的66桿完賽。

前9洞她打了3個博蒂、1個柏忌，當時還沒追上較早完賽的中國馮珊珊和南韓朴城炫，直到第12和13洞連續博蒂到手，田仁智才搶回領先。加上第17洞又有博蒂進帳，讓她以低於標準桿13桿的129桿站穩首席。

前兩回合田仁智只出現1個柏忌，標準桿攻上果嶺32次（上果嶺率32/36），只花56次推桿，是她領先的關鍵。

馮珊珊和朴城炫同以131桿並列第2，穩步推進的柳蕭然連續兩天繳出66桿，以132桿排名第4。一度攻上首位的美國史丹芙則以133桿排第5。

競逐阿妮卡大賽獎的球后高寶璟，兩回合打完和曾雅妮一樣，都是138桿。泰國的艾莉雅這回合大有起色，67桿完賽，總計140桿並列27名，不過，她收起一號木桿的略似乎不見成效，今天的開球只打上9個球道。