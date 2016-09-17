MLB》金賢洙滿貫砲被蓋鍋 金鶯演再見阻殺

〔體育中心／綜合報導〕金鶯在第七局有大局的機會，金賢洙一棒將球打到中外野大牆，眼看球就要飛出去，卻被光芒外野手基爾梅爾（Kevin Kiermaier）用手套撈進場，金賢洙無奈地站在一壘，變成史上最遠一壘安打，不過金鶯最終仍以5：4擊敗光芒。

前四局兩隊都是靠全壘打得分，光芒朗格利亞（Evan Longoria）和沙佛（Richie Shaffer）各擊出2分砲，這也是沙佛今年的第一轟。金鶯則是有艾瓦瑞茲（Pedro Alvarez）和戴維斯（Chris Davis）的2支陽春砲。

第七局攻勢再起，一出局後靠著兩支安打和觸身球攻佔滿壘，金賢洙抓住光芒投手的第一球揮擊，一棒掃到中外野帶有一分打點，可惜沒有形成滿貫砲。

第八局光芒投手巴克斯伯格（Brad Boxberger）不穩，上場就連續保送三名打者，還把球丟到威特斯（Matt Wieters）身上，金鶯再靠著安打和高飛犧牲打超前比數。

九局上金鶯守護神布里頓（Zach Britton）登板，雖然被馬特霍克（Mikie Mahtook）和拉米瑞茲（Alexei Ramirez）擊出安打，但是隊友柏恩（Michael Bourn）和馬查多（Manny Machado）合力演出精采再見阻殺，幫助球隊守住勝利，布里頓也拿下第44場救援成功，並列全聯盟第二。

光芒馬特霍克在本壘前出局。（美聯社）