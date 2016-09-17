NBA》參觀完名人堂太感動 保羅受訪激動落淚

〔體育中心／綜合報導〕名人堂剛落幕，全明星控球後衛保羅（Chris Paul ）日前到名人堂頒獎典禮的會場，見到了他心中的偶像艾佛森（Allen Iverson ）。

保羅（右）發表對於名人堂感想，激動落淚。（取自FOX Sports）

近日接受採訪時保羅說：「這提醒了我真的進入了NBA，今年是我在聯盟的第12個賽季了，四歲時我開始打籃球，但是至今我還不是很瞭解籃球歷史，到了名人堂對我來說是一個很深刻的經歷。」

第一次感受到前輩們留下的足跡，一向在採訪時鮮少落淚的保羅激動的回應：「在家裡我一直是感情最豐富的一個，今天我第一次有機會到這裡，對我來說很有感觸，如果不是籃球，我不會在這，如果不是因為籃球比賽，我的家庭不會是現在這樣，我很感激籃球改變我和我家人的一切。」

或許是名人堂的氣氛影響著他，他說：「今天我在這麼多的歷史面前，這真的提醒了我，我之前太把這些事情當成理所當然，籃球已經把我帶到我所想像不到的地方，我仍然記得以前我要我的父母讓我買艾佛森的球鞋，今天我卻在名人堂見證對艾佛森來說如此特別的一天。」

最後，保羅說：「我要告訴所有的籃球員們，你們一定要到這裡看看，因為這裡遠比我們所想中的都還要偉大。」

艾佛森在名人堂發表演說。（USA today）