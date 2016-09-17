MLB》洋基又輸 季後賽快絕望了

洋基苦吞3連敗，季後賽漸行漸遠。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今靠巴克霍茲（Clay Buchholz）6局優質先發，再率隊以7：4擊敗洋基。苦吞3連敗的洋基季後賽告急，外卡勝差被拉開到3.5場，晉級機率僅剩3.8%。

巴克霍茲今先發6局，被敲7安，失掉2分，奪下本季第7勝，昨日轟出再見全壘打的拉米瑞茲（Hanley Ramirez），今天首局敲回1分，第4局又轟出中外野中外野，率隊3：0領先。

洋基雖然在5局靠桑奇斯二壘打攻下2分，但紅襪6、7局攻勢再起，雙雙攻下2分，包括布雷德利（Jackie Bradley Jr.）的全壘打；洋基新同學巴特勒（Billy Butler）9局上轟出2分砲，可惜最終仍以3分差落敗。