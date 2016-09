MLB》猛！43歲柯隆率隊完封雙城 大都會陣中最多勝

Your browser does not support iframes.

〔記者粘藐云/綜合報導〕大都會今天在主場迎戰雙城,推出43歲老將柯隆(Bartolo Colon)先發,他主投7局僅被敲出3安打未失分,還送出6次三振,率領球隊以3:0獲勝。

3局下半,大都會雷耶斯(Jose Reyes)、卡布雷拉(Asdrubal Cabrera)背靠背開轟,率先為球隊攻下2分,7局下半,塞思佩德斯(Yoenis Cespedes)關鍵安打再為球隊添分數,終場大都會以3分差擊敗雙城。

大都會先發投手柯隆今成功封鎖雙城打線,7局僅被敲出3支零星安打,未失分,還送出6三振,表現虎虎生風,接著登板的牛棚投手瑞德(Addison Reed)、法米利亞(Jeurys Familia)也未讓對手擊出任何安打,3人聯手完封雙城,柯隆也收下本季第14勝,為大都會全隊最多勝投的投手。

柯隆。(法新社)