MLB》猛！43歲柯隆率隊完封雙城 大都會陣中最多勝
2016/09/17 11:41
〔記者粘藐云／綜合報導〕大都會今天在主場迎戰雙城，推出43歲老將柯隆（Bartolo Colon）先發，他主投7局僅被敲出3安打未失分，還送出6次三振，率領球隊以3：0獲勝。
3局下半，大都會雷耶斯（Jose Reyes）、卡布雷拉（Asdrubal Cabrera）背靠背開轟，率先為球隊攻下2分，7局下半，塞思佩德斯（Yoenis Cespedes）關鍵安打再為球隊添分數，終場大都會以3分差擊敗雙城。
大都會先發投手柯隆今成功封鎖雙城打線，7局僅被敲出3支零星安打，未失分，還送出6三振，表現虎虎生風，接著登板的牛棚投手瑞德（Addison Reed）、法米利亞（Jeurys Familia）也未讓對手擊出任何安打，3人聯手完封雙城，柯隆也收下本季第14勝，為大都會全隊最多勝投的投手。
柯隆。（法新社）
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