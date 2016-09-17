MLB》最後一次作客洋基 老爹：準備好被噓了

歐提茲向球迷致敬。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕即將退休的紅襪球星「老爹」歐提茲，將在9月28-30日最後一次作客洋基。「我很確定我會得到噓聲，我也準備好接受了。」老爹表示，「在洋基球場被噓，對我來說不是新鮮事，知道為什麼嗎？我一直都很尊敬他們。」

歐提茲這20年的職業生涯就對洋基打出53發全壘打，在2004年季後賽的基襪大戰，老爹就曾帶領紅襪翻盤，從0比3的劣勢中打出4連勝，其中包括他的再見全壘打，成為美聯冠軍賽最有價值球員。

歐提茲一直是洋基的頭痛人物。（資料照）

洋基球迷可能還會想到在2008年洋基新球場剛蓋時，有一位工人剛好是紅襪球迷，便在洋基新球場埋了一件歐提茲的34號球衣，想要詛咒洋基球運不順，不過換個角度想，歐提茲也曾是洋基球場的一份子。

「說真的，洋基球迷是唯一會當著我的面說『我是洋基迷！但是我尊敬你！』」歐提茲表示：「當我來到洋基球場，我也會花時間和洋基迷拍照簽名，我一點都不在意，因為棒球就是一個大家庭，大家愛的都是棒球。」

歐提茲說，他很開心洋基球迷帶給他的回憶，「我會像基特（Derek Jeter）和李維拉（Mariano Rivera）一樣，贏得對手的尊敬。」