MLB》防禦率史上最低 本季最強終結者是他！
2016/09/17 12:20
〔體育中心／綜合報導〕靠著隊友的再見阻殺，金鶯終結者布里頓（Zach Britton）今以1局無失分，奪下本季第44次救援成功，防禦率降至0.60，已追平史上最低的紀錄。
布里頓本季頻頻刷新紀錄，曾在8月22日完成連續43場出賽無失分，自從1913年計算自責失分以來最久的紀錄。
布里頓今登板，在兩出局被敲安上一壘，再被拉米瑞茲（Alexei Ramirez）擊出左外野安打，一壘跑者搶攻本壘，卻被柏恩（Michael Bourn）與馬查多（Manny Machado）連手阻殺於本壘，比賽結束。
布里頓1局無失分，防禦率降至0.60，至少50局投球中，已追平羅德尼（Fernando Rodney）在2012年的大聯盟紀錄，有機會打破障礙。
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