MLB》防禦率史上最低 本季最強終結者是他！

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕靠著隊友的再見阻殺,金鶯終結者布里頓(Zach Britton)今以1局無失分,奪下本季第44次救援成功,防禦率降至0.60,已追平史上最低的紀錄。

布里頓本季頻頻刷新紀錄,曾在8月22日完成連續43場出賽無失分,自從1913年計算自責失分以來最久的紀錄。

布里頓今登板,在兩出局被敲安上一壘,再被拉米瑞茲(Alexei Ramirez)擊出左外野安打,一壘跑者搶攻本壘,卻被柏恩(Michael Bourn)與馬查多(Manny Machado)連手阻殺於本壘,比賽結束。

布里頓1局無失分,防禦率降至0.60,至少50局投球中,已追平羅德尼(Fernando Rodney)在2012年的大聯盟紀錄,有機會打破障礙。