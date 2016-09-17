MLB》平凡無奇飛球卻漏接 塞砲糗登大聯盟官網（影音）
2016/09/17 12:52
〔體育中心／綜合報導〕大都會外野手「塞砲」塞思佩德斯（Yoenis Cespedes）今天在與雙城一戰中，出現一次離奇失誤，一顆看似平常的飛球，竟讓塞思佩德斯漏接，打者也趁勢上到一壘。
4局上半，雙城凱普勒（Max Kepler）擊出左外野方向飛球，塞思佩德斯也輕鬆就定位準備接殺，但球卻打在塞思佩德斯的手套上，並彈出來，凱普勒也上到一壘，包括先發投手柯隆（Bartolo Colon）在內，大家都看傻眼，這次失誤也讓塞砲糗登大聯盟官網Cut4。
所幸這次失誤並未對戰局產生太大影響，塞思佩德斯也在7局下半敲出關鍵安打建功，終場大都會以3：0獲勝。
塞思佩德斯。（法新社）
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