Albertsons Boise公開賽》第2回合 潘政琮並列34名

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣好手潘政琮今天在Web.com巡迴賽Albertsons Boise公開賽第2回合，以69桿完賽，總計137桿暫時並列34名。

Web.com巡迴賽季後賽第2役，潘政琮表現平穩，今天打下3個博蒂1個柏忌，低於標準桿兩桿的69桿繳卡，排名稍稍下滑。

27歲的英格蘭好手「牛肉」強斯頓，這回合打出63桿，以總計129桿躍居領先，爭取美巡賽資格他又邁進了一大步。

強斯頓今年曾在歐巡賽拿到西班牙德拉馬公開賽冠軍，已有歐巡賽資格。但他仍想取得美巡賽球員卡，他說：「如果最後我能取得美巡球員卡，我就能參加美巡和歐巡最好的比賽，但我不會放棄歐巡的賽事，我會兩邊都打，如果做得到的話，明年會是很棒的1年。」

英格蘭好手「牛肉」強斯頓躍居領先。（法新社）