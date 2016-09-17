MLB》躺傷兵名單17天 王建民談手臂狀況

王建民。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕旅美投手王建民進傷兵名單超過15天，今天對美國媒體表示，經過兩次牛棚練投後，手臂感覺很好，但歸期未定。

王建民在8月31日對前東家洋基繳出2局無失分好投後，隔天就因為右肱二頭肌肌腱炎被放進傷兵名單。15天後，尤斯特日前表示建仔復原狀況有進展，建仔今天也表示感覺不錯。

王建民原定今天再進行牛棚練投，但因為賽前下雨而取消。皇家今以4：7輸給白襪，明天將推出瓦格斯（Jason Vargas）先發，這是他自從去年7月底接受Tommy John手術後首度登板。