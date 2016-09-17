台將雙打不敵「酸菜兄弟」 台維斯盃返一級拉警報
2016/09/17 13:39
〔記者林宗偉／綜合報導〕台維斯盃亞洲／大洋洲區第2級決賽，雙打台將洪睿晨／王介甫今在關鍵第三點遭泰國「酸菜兄弟 」拉提瓦塔納（Sanchai Ratiwatana/Sonchat Ratiwatana）組合直落三擊敗，寶島軍團1：2陷入險境，重返一級戰場拉警報。
洪睿晨／王介甫首盤開賽以2：0佔有先機，可惜之後遭到逆轉，苦戰至5：5平手，還是以5：7讓出；次盤換「酸菜兄弟 」先馳得點，洪/王配無力反擊，2：6再受挫；關鍵第三盤，台將沒能演出奇蹟，儘管一度3：0領先，最終仍以6：7（4：7）吞敗。
台維斯盃採5點3勝制，台將決賽與泰國對陣，今雙打未能成功逆轉，得看明天單打楊宗樺可否力挽狂瀾。
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