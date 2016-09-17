MLB》在休息室也搶鏡！洋基外野手徒手接飛球（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心／綜合報導〕洋基外野手賈納（Brett Gardner）今天在與紅襪一戰，人在休息室，卻上演徒手接住界外球美技，也引起隊友們側目。

5局上半，1、2壘有人的情況下，艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）擊出界外球，眼見球往洋基休息室飛去，賈納卻徒手將這球接殺，引來隊友們的關注，大聯盟官網也特別為他剪輯影片。

這場比賽最後由紅襪以7：4獲勝，洋基在外卡勝差被拉開至3.5場，晉級機率僅剩3.8%。。