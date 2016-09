MLB》在休息室也搶鏡！洋基外野手徒手接飛球（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕洋基外野手賈納(Brett Gardner)今天在與紅襪一戰,人在休息室,卻上演徒手接住界外球美技,也引起隊友們側目。

5局上半,1、2壘有人的情況下,艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)擊出界外球,眼見球往洋基休息室飛去,賈納卻徒手將這球接殺,引來隊友們的關注,大聯盟官網也特別為他剪輯影片。

這場比賽最後由紅襪以7:4獲勝,洋基在外卡勝差被拉開至3.5場,晉級機率僅剩3.8%。。