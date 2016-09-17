NBA》捐1000萬元 庫班：讓我採訪川普4小時

〔體育中心／綜合報導〕美國總統大選在即，共和黨候選人川普（Donald Trump ）和民主黨候選人希拉蕊（ Hillary Clinton）都在準備9月26日的第一次電視辯論會，對此小牛隊的老闆庫班（Mark Cuban）在推特上表示，如果川普願意讓他採訪4個小時，他會捐獻1000萬美元（約3.1億元）到川普的慈善基金會。

共和黨總統候選人川普。（法新社）

庫班雖然提出要採訪庫班的要求，但他有但書:「不能提到希拉蕊一家，也不能談論除了你的政策之外的事情，訪談時不能有其他人幫你代答，只有我和你，和一個直播團隊。」據悉，庫班原本是支持共和黨，但在和川普透過郵件和通話交流後，庫班轉而支持希拉蕊。

對此，川普表示：「我瞭解庫班，那是他的問題，他不夠聰明，所以不瞭解我們團隊的方針才會在推特上發表這些言論。」庫班也立刻反擊說，用川普的名言來調侃他：「你有什麼好失去的？」

小牛隊老闆現在身價約33億美元。（美聯社）