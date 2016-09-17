羽球》台將好棒！ 雪梨國際賽狂掃三冠

李佳馨（右）與搭檔楊明哲摘下混雙冠軍。（取自李佳馨粉絲頁）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕澳洲雪梨國際羽球錦標賽今天進入尾聲，三組台將闖進冠軍戰，混雙上演「台韓大戰」，李佳馨／楊明哲以21：13、22：20擊敗對手封王，男單則是「台灣內戰」，呂家弘以21：15、21：16，擊敗同胞陳俊維，男雙李氏雙胞胎李芳至／李芳任鏖戰三局，以10：21、21：17、21：13拍下南韓對手，捧回冠軍。

李佳馨傷後復出首場國際賽，她與楊明哲搭配，擊敗南韓組合，完成台灣球迷好想贏韓國心願，順利收下半年來首座國際賽冠軍，算是強勢回歸。

男單小將、世青冠軍呂家弘因手骨骨折，休養近半年，他7月曾在越南參加大獎賽，拿下傷後復出首勝，今天在國際賽等級賽事擊敗同胞陳俊維封王，他表示，這真是意外收穫，沒想過能拿冠軍。