東海女子菁英賽》第2回合打出全場最佳63桿 盧曉晴並列領先
2016/09/17 16:01
盧曉晴。（資料照，記者趙新天攝）
〔記者趙新天／綜合報導〕台灣名將盧曉晴今天在日本LPGA巡迴賽，滿心服飾東海女子菁英賽第2回合，打出全場最佳的63桿，以總計128桿和南韓全美貞並列領先。
盧曉晴這回合打下10個博蒂，只在第7洞吞柏忌，前9洞只花31桿，快速攻上首席。她從第8洞起連抓6隻小鳥，一度超前2桿，可惜最後5洞熄火，未能維持單獨領先。
稍晚完賽的全美貞，也打出64桿佳績，她在最後兩洞連續博蒂，追上盧曉晴。
原本也並列領先的日本選手成田美壽壽，只打出68桿，以總計132桿退至第3。南韓金荷娜則以134桿排第5。
台灣女將姚宣榆今天以8個博蒂、2個柏忌的66桿完賽，總計135桿排名上升，目前與飯島茜、永峰咲希並列第5。同場出賽的蔡佩穎花了72桿，總計142桿並列49名晉級。連著兩天都打73桿的劉依貞，則以146桿並列80名。
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