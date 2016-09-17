日職》22打席終敲安 山田哲人差1分追回打點王

〔記者石毓琪／綜合報導〕養樂多內野手山田哲人前4戰一安未敲，今天對巨人總算敲出安打，單場3打點也與橫濱DeNA筒香嘉智的打點王之爭維持1分差，最後養樂多5：2拿下本季東京巨蛋作客首勝。

巨人在4下村田修一安打和松岡健一滿壘時對小林誠司投出的觸身球攻下2分，5上山田哲人滾地球追回1分，6上2出局飯原譽士敲出超前分安打，滿壘山田哲人三游穿越安打，不僅是他睽違22打席敲出的第一支安打，這一安也為養樂多追加2分保險分，終場5：2擊敗巨人。

挑戰史無前例連2季「333」的山田哲人，6月一度坐擁央聯4冠王，但因傷近半個月未出賽，目前僅剩30盜壘領先群雄，打擊率暫以3成15位居第5，不過上週單場3響砲趕進度，暫以2轟落後筒香嘉智，100打點剛出爐，更和筒香只有1分之遙。