日職》陽岱鋼明年動向 日媒爆可能挑戰大聯盟

日媒爆陽岱鋼可能會挑戰大聯盟。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手陽岱鋼本季已取得國內自由球員資格，明年動向備受關注，阪神、巨人、軟銀等隊都對他虎視眈眈，但近日有日媒爆料，陽岱鋼有可能會挑戰大聯盟。

日媒《THE PAGE》今天撰文分析明年將投入自由球員市場的重點球星未來動向，也包括效力火腿隊的「台灣鬥士」陽岱鋼。

日媒指出，雖然有傳聞巨人和阪神都對陽岱鋼有興趣，但軟銀才是他有可能會將加盟的球隊，因為陽岱鋼高中是念福岡第一高校，軟銀與火腿在2005年選秀會都以第1指名挑中陽岱鋼，不過軟銀會長王貞治沒能抽中籤，最終陽岱鋼以1億日圓加盟火腿，開始他的日職生涯。日媒也說，陽岱鋼仍熱愛福岡，加上家人都住在台灣，福岡比札幌近很多。

日媒也訪問到經紀人，他表示，聽說陽岱鋼有考慮挑戰MLB，雖然以入札進入大聯盟，金額可能不會太高，但對球隊來說仍有一定幫助，何況陽岱鋼是跑、守、打3拍子的球員，應該可以拿到大聯盟合約。

陽岱鋼2013年受訪時曾表示，希望再磨練4年，30歲時能挑戰棒球的最高殿堂。