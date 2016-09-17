中職》鋒哥引退賽將先發？洪總這樣說...
2016/09/17 17:32
Lamigo桃猿陳金鋒。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊和義大犀牛之戰受馬勒卡颱風影響，延至明天雙重賽。重要的引退週末，陳金鋒作為主角自然不會缺席，總教練洪一中說，將視鋒哥身體狀況，原則上明天本就計畫安排他先發。
本週兩颱風接力襲台，雨勢也影響猿隊為陳金鋒引退的規劃，昨下午不少猿迷不畏風雨，穿著陳金鋒「52」號背號球衣，想一睹鋒哥風采。陳金鋒上週起背部不適，昨並未上場，但也赴醫院打消炎針緩解傷勢，就是準備好明天上場。
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